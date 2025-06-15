Denizli’de Kaza, 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA SONUCUNDA CAN KAYBI VE YARALI SAYISI

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza, Pamukkale ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Fevzi Çakmak Bulvarı’nda meydana geldi. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, M.G. yönetimindeki 35 PD 053 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sefer halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bir ağaca çarparak büyük hasar aldı.

KAZA ANINDAKİ GÖRÜŞLER VE YARDIM

Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Emine Adak’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri, sürücü M.G. ile birlikte otomobilde bulunan A.N.G. (30), E.G. (23) ve O.A.G. (2) isimli yaralıları araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

YARALILARIN DURUMU VE SORUŞTURMA

Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.N.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Hayatını kaybeden Emine Adak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna götürüldü. Kaza hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.