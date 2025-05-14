Denizli’de Kenevir Ekimi Yapan Şüpheli Gözaltında

YASA DIŞI KENEVİR EKİMİ GÖZALTINA ALDI

Denizli’nin Buldan ilçesinde, bahçesinde sebze yetiştirir gibi kenevir fideleri diken bir şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürüttüğü soruşturma neticesinde Y.A. isimli şüpheliyi izlemeye aldı.

80 KÖK KENEVİR FİDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Y.A.’nın Çaybaşı Mahallesi’ndeki evinde ve çevresinde yapılan aramalar sonucunda, toprağa yeni dikilmiş 80 kök Hint keneviri fidesi bulundu. Operasyon sırasında ele geçirilen bu kenevir bitkileri, yerinden sökülerek imha edildi. Uyuşturucu üretiminde kullanılan bu bitkinin ekimini yapan şüpheli Y.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.