Denizli’de Konut Satışları Artışı Yaşandı

DENİZLİ’DE KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Denizli’de geçen yıl Şubat ayında konut satışı 1.216 adetken, bu yıl aynı ayda 260 adet artarak 1.476 adede ulaştı. Türkiye genelinde ise Şubat ayındaki konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artış göstererek 112.818 adet oldu.

KONUT SATIŞINDA EN FAZLA İLLER

Konut satışlarının en yoğun olduğu iller sırasıyla 19.347 ile İstanbul, 10.791 ile Ankara ve 6.899 ile İzmir olarak belirlendi. Öte yandan, en az konut satışı yapılan iller arasında 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt yer aldı.

YABANCILARA KONUT SATIŞLARI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında düşerek 1.457 adet oldu. Bu dönemde toplam konut satışları arasında yabancılara yapılan satışların oranı %1,3 olarak kaydedildi. Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı iller ise 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu.

EGE BÖLGESİ SATIŞLARI YÜKSELDİ

Denizli’deki konut satışları, Türkiye genelinin ortalamasına benzer bir artış gösterdi. 2024 yılının Şubat ayında Denizli’de konut satışı 1.216 adetken, bu yıl 1.476 adede ulaştı. Ege Bölgesi’ndeki diğer illerde de benzer bir yükseliş yaşandı. Manisa’da satışlar 2024 Şubat ayında 1.534 iken bu yıl 1.827, Afyonkarahisar’da 673’ten 834’e, Aydın’da ise 1.941’den 2.077’ye çıktı. Ayrıca, Uşak’ta 407’den 1.372’ye, İzmir’de 5.168’den 6.899’a, Kütahya’da 469’dan 592’ye ve Muğla’da 1.529’dan 1.698’e yükseldi.