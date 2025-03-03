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Denizli’de Mart Ayı Hava Durumu

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SOĞUK HAVA DALGASI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde olduğu gibi Denizli’de de soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarına göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Denizli’de yer yer sağanak yağışların olması bekleniyor. Havanın nasıl olacağı ve sıcaklıkların kaç dereceye düşeceği merak ediliyor. İşte detaylar…

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü yağan yağışlı bir havanın Denizli’de etkili olması öngörülüyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü görülecek. Buna bağlı olarak aralıklı yağmur ve sağanak yağışların yaşanması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 9°C ile 14°C arasında değişmesi tahmin ediliyor. Ayrıca nem oranının %73 ile %90 arasında olacağı hesaplanıyor. Rüzgar ise güney ve güneydoğu yönlerinden saatte 10 ila 35 km hızla esmesi bekleniyor.

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