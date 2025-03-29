Haberler

Denizli’de Masaj İlanlarıyla Dolandırıcılık Operasyonu

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE OPERASYONU

Denizli’de, siber suçlarla mücadele polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, masaj ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Nitelikli dolandırıcılık” suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan bir şebekeyi takibe aldı.

DOLANDIRICILIK TİPİ VE YAKALAMA SÜRECİ

Yapılan teknik takipte şüphelilerin, çeşitli internet sitelerinde farklı şehir isimlerinin kullanıldığı eskort/masaj ilanları vererek, yabancı şahıslar adına kayıtlı çeşitli GSM numaraları üzerinden mağdurlarla irtibat kurarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Mağdurları tehdit ve şantajla korkutarak şikayetlerinden vazgeçirmeyi başardıkları da tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlar sonucunda suç şebekesine karışan 7 şüpheli yakalandı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’sine adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kars’ta İki Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kars'ın Selim ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi öldü, beş kişi ağır yaralandı. Yaralıların sağlık durumu kritik.
Haberler

Karabük’te 15 Yaşındaki Kız Balkondan Düştü

Karabük'te, Cevizkent TOKİ'deki bir apartmanın 4. katından düşen 15 yaşındaki Elanur Ekren ağır yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.