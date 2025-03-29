Denizli’de Masaj İlanlarıyla Dolandırıcılık Operasyonu

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE OPERASYONU

Denizli’de, siber suçlarla mücadele polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, masaj ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Nitelikli dolandırıcılık” suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan bir şebekeyi takibe aldı.

DOLANDIRICILIK TİPİ VE YAKALAMA SÜRECİ

Yapılan teknik takipte şüphelilerin, çeşitli internet sitelerinde farklı şehir isimlerinin kullanıldığı eskort/masaj ilanları vererek, yabancı şahıslar adına kayıtlı çeşitli GSM numaraları üzerinden mağdurlarla irtibat kurarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Mağdurları tehdit ve şantajla korkutarak şikayetlerinden vazgeçirmeyi başardıkları da tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlar sonucunda suç şebekesine karışan 7 şüpheli yakalandı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’sine adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.