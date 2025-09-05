Denizli’de Metal Eğitim İçin Kayıt

ÇIRAK ÖĞRENCİ AÇIĞI UYARISI

Denizli Madeni Eşya ve Demirciler Odası’nın başkanı Halit Tavşan, Metal Teknolojisi sektöründeki çırak öğrenci açığını vurguladı ve veli ile öğrencileri kayıt olmaya çağırdı. Mesleki eğitimin gerekliliğine değinen Tavşan, “Değerli velilerimiz ve öğrencilerimize, okul seçimleri ve kayıtları devam ettiği bu günlerde liselerin tek seçenek olmadığını hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

MESLEKİ EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Başkan Tavşan, liseye yerleşemeyen öğrenciler için endişelenmemeleri gerektiğini belirtti. “Değerli velilerimiz, öğrenciniz herhangi bir liseye yerleşemedi diye üzülmeyin. Öğrencinizi rencide etmeyin ve onların daha düşük zekaya sahip olduğunu düşünmeyin” diyerek, bu öğrencilerin sadece ders çalışmayı sevmeyen ya da çalışma düzenini oturtamayan bireylerden oluştuğunu ifade etti. “Onlar için bu son değildir. Şimdi önlerinde onları hayata hazırlayacak yeni bir seçenek var” dedi. Mesleki Eğitim Merkezlerinin önemini anlattı.

METAL TEKNOLOJİSİNDE İŞ GARANTİSİ

Tavşan, Metal Teknolojisi alanında büyük bir çırak açığı olduğunu belirtti. Ağır bir meslek olarak bilinse de, öğrencilerin bu alana kaydolmaları durumunda başarılı olduklarında ustalık belgesine erişebileceklerini ve iş garantisi alacaklarını dile getirdi. “Okula devam ederken ustalık belgesi alıp, aynı zamanda ikinci günde okula devam ederek Meslek Lisesi diploması alacaktır” dedi.

VELİLERİ İŞ YERLERİNE YERLEŞTİRİYORUZ

Denizli Madeni Eşya ve Demirciler Odası olarak, başvuran öğrencileri gerekli iş yerlerine yönlendireceklerini belirten Tavşan, “Tüm velilerimizin öğrencilerini kollarına demirden bir altın bilezik takacağımız Metal Teknolojisi alanına kayıtlara bekliyoruz. Meslek Lisesi veya Mesleki Eğitim Merkezleri sizleri bekliyor” sözleriyle çağrısını tamamladı.