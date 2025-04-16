Denizli’de Mezarlıkta Yetişkin Fenalaştı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Denizli’nin Buldan ilçesinde, komşusunun cenazesi için gittiği mezarlıkta fenalaşan yaşlı bir adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde gerçekleşti.

YAŞLI ADAMIN CENAZE TÖRENİNE KATILIMI

Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Adnan Mavi, vefat eden komşusunun cenaze törenine katılmak üzere mahalle camisinde düzenlenen cenaze namazına katıldı. Dualar eşliğinde devam eden defin işlemleri sırasında, Adnan Mavi birden fenalaşarak yere yığılınca, çevredeki vatandaşlar hemen ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Durumun acil durum merkezi olan 112’ye bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri, mezarlığa hızla ulaştı. Ancak, yapılan kontrollerde Adnan Mavi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Komşusunun cenazesi için gittiği mezarlıkta hayatını kaybeden yaşlı adamın yakınları ve ailesi, bu acı haberle derin bir üzüntü yaşadı.