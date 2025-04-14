Denizli’de Mirasını Paylaşamayan Kardeşler, Tüfekle Öldürüldü

Denizli’de yaşanan miras kavgasında, kardeşini ve yengesini tüfekle vurarak öldüren zanlı, kaçtığı ormanlık alanda yakalanarak tutuklandı. Jandarmadaki ifadesinde “10 yıldır konuşmuyoruz. Onda da silah olduğunu düşündüğüm için ateş etmeye başladım, sonra karısını gördüm, ona da ateş ettim” diyen zanlı, savcılık ve mahkemede ise susma hakkını kullandı. Olay Acıpayam ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi.

OLAYIN GÖLGESİNDEKİ TARTIŞMA

İki kardeş arasındaki miras paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüştü. 55 yaşındaki Şerif Ali Acar ile 50 yaşındaki kardeşi Süreyya Acar arasında sokakta meydana gelen iddialar, o sırada Süreyya Acar’ın eşi Zennur Acar’ın da olaya dahil olmasıyla daha da alevlendi. Kızgınlıkla, evine giden ağabey, tüfeğini alarak geri döndü. Süreyya Acar ve Zennur Acar ise olay yerinden kaçmaya çalıştı.

İHRAÇ EDİLEN FECİ SONUÇ

Şerif Ali Acar, geri döndüğünde kardeşi ve yengesine tüfekle ateş etti. Çift, olay yerinde hayatını kaybederken, ağabey kaçtı. Tüfek seslerini duyan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım çağrısında bulundu. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. İki çocukları olan Süreyya ve Zennur Acar’ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, olay yeri inceleme sonrasında Adli Tıp Kurumu morguna alındı.

KAÇIŞ VE YAKALANMA OPERASYONU

Şerif Ali Acar’ın saklandığı ormanlık alanı tespit eden jandarma ekipleri, geniş çaplı bir operasyon başlattı. Jandarmanın dedektifleri olan JASAT timleri ve diğer jandarma ekipleri, havadan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve iz takip köpekleriyle arama çalışmalarını sürdürdü. Sonuç olarak, zanlı ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

SORGULAMADA AÇIKLAMALAR VE TUTUKLAMA

Jandarmadaki ifadesinde bazı detayları hatırlamayan Şerif Ali Acar, “10 yıldır konuşmuyoruz. Dışarıda karşılaştık. Onda da silah olduğunu düşündüğüm için ateş etmeye başladım. Sonra karısını gördüm, ona da ateş ettim. Ondan sonra da kaçtım” şeklinde konuştu. Sorgusu tamamlandıktan sonra Acıpayam Adliyesine getirilen zanlı, mahkemede susma hakkını kullanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Miras kavgasında hayatını kaybeden Süreyya ve Zennur Acar’ın cenazelerinin yarın Acıpayam ilçesinde defnedileceği bildirildi.