Denizli’de Mobil Ödeme Aracı Hizmete Girdi

DENİZLİ DEFTERDARLIĞI YENİ HİZMETİYLE VERGİ ÖDEMELERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Denizli Defterdarlığı, Gelir Vergisi ödemelerinde oluşan yoğunluğu azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak için Vergi Dairesi önünde Mobil Ödeme Aracını kullanıma sundu. Bu Mobil Ödeme Aracı, Gelir Vergisi taksitlerinin hızlı ve pratik bir şekilde tahsil edilmesini sağlayarak, vatandaşların işlemlerindeki süreci hızlandırıyor.

YENİ ADIM RAHATLIK SUNUYOR

2024 yılı Gelir Vergisi taksitlerinin son ödeme tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, Denizli Defterdarlığı önemli bir adım attı. Defterdarlık hizmet binasının önüne yerleştirilen Mobil Ödeme Aracı ile vatandaşlar, veznelerde uzun süre beklemeye gerek kalmadan vergilerini ödeyebilecek. Yetkililer, bu uygulamanın vergi dairelerinde oluşan yoğunluğun azaltılmasına yönelik bir çözüm sunduğunu ifade ediyor.

SON ÖDEME TARİHİ YAKLAŞIYOR

Mobil Ödeme Aracı, Gelir Vergisi ilk taksit ödemelerinin son günü olan 2 Nisan’a kadar hizmet verecek ve hafta içi mesai saatleri boyunca aktif duruma gelecek. Defterdarlık, vatandaşların yoğunluk yaşamadan vergilerini ödeyebilmeleri için bu hizmetten yararlanmalarını öneriyor.