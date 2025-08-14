Denizli’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

Denizli’nin Tavas ilçesinde trajik bir motosiklet kazası yaşandı. Bugün, kaza sonucunda hayatını kaybeden genç motosiklet sürücüsü, memleketinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kaza olayının Gümüşdere-Ulukent Mahallesi arasında meydana geldiği bildirildi.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, 31 yaşındaki Mehmet Akif Düdükçü, plakası henüz belirlenemeyen motosikletiyle seyir halindeyken, belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan Düdükçü, metrelerce savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olaya müdahale ettiğinde, Mehmet Akif Düdükçü’nün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZE TÖRENİ

Cenaze, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı ve otopsinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Motosiklet sürücüsü Mehmet Akif Düdükçü, ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazı sonrasında memleketinde toprağa verildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.