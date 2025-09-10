Denizli’de Narkotik Ekipler Operasyon Düzenledi

DENİZLİ’DE NARKOTİK OPERASYONU

Denizli ilinde Narkotik ekiplerinin yaptığı takip ve operasyon sonucunda, 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda toplamda 4,5 kilogram esrar, 13 kök kenevir, bir ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonunda yakalanan 3 zehir tacirinden 2’si tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN TAKİBİ

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çivril ilçesinde zehir tacirliği yaptığı değerlendirilen şüphelileri takibe aldı. Kısa süreli fiziki ve teknik takip ardından 3 şüpheliye yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi ve şüpheli şahıslar yakalandı.

ARALARDAN ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon esnasında, yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 4 kilo 568 gram esrar, 13 kök kenevir, 3 av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zehir tacirleri, adliyeye sevk edildi. Burada yapılan yargılama sonucunda 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.