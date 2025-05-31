Denizli’de Narkotik Operasyonu Gerçekleştirildi

Denizli’de narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon neticesinde 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda narkotik madde arama köpeğinin de yer aldığı aramalarda, şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

NARKOTİK İLE MÜCADELE OPERASYONU

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentteki torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik dördüncü bir operasyon düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şüpheli şahısların evlerinde, araçlarında ve üstlerinde 8 bin 372 adet sentetik ecza hap, bin 855 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 16 gram esrar, 18 gram metamfetamin, iki adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 800 TL para ele geçirildi. İçinde binlerce uyuşturucu hap bulunan koliler önemli bir detay olarak dikkat çekti.

TUTUKLAMALAR VE SONRASI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmeler neticesinde 12 şüpheli tutuklanırken, 3’ü serbest bırakıldı. Denizli’de yapılan bu operasyonlar, şehirdeki uyuşturucu ticaretine darbe vurarak, sorunun üstesinden gelmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.