Denizli’de Okul Sporları Şampiyonası Tamamlandı

OKUL SPORLARI ŞAMPİYONASI SONA ERDİ

Denizli’de gerçekleşen Okul Sporları Atletizm Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Müsabakalara, 50 ilden 67 takım ve 406 sporcu katıldı. Şampiyonada çeşitli kategorilerde elde edilen başarıların ardından ödüller sahiplerini buldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlemesiyle gerçekleşen bu yarışmalar, Denizli’de diğer ulusal şampiyonalar ile devam ediyor.

ŞAMPİYONLIK MÜCADELESİ

07-08 Mayıs tarihlerinde Albayrak Spor Kompleksi Atletizm Sahası’nda yapılan Atletizm Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda, 50 ilden 67 takım ve 406 sporcu madalya mücadelesi verdi. Bu zorlu şampiyonada genç atletler, gelecekte büyük başarılara imza atmak için kıyasıya yarıştı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen yarışmalar, toplamda farklı kategorilerde en iyi dereceleri elde etmek için yapılan eğlenceli bir mücadeleye sahne oldu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmalar sonucunda ferdi klasmanda elde edilen derecelerle Ankara Eryaman Şehit Abdülkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu; Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler ve Küçük Erkekler kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu. Küçük Kızlar kategorisinde ise İstanbul Şişli Atatürk Ortaokulu Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonanın ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Erdem Aydın dağıttı.