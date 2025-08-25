Denizli’de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Yangın, Buldan’ın Girne Mahallesi Tekke Bölgesi Çanakçı mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı. Yangın, çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin hemen sevk edilmesiyle hızlı bir yanıt aldı.

İLK MÜDAHALE VE KONTROL ALTINA ALMA

İlk olarak bağ sahipleri yangına müdahale etti. Ardından olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabası ile yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan çok sayıda tanker ve arazözle birlikte, vatandaşların sağladığı destekle soğutma işlemleri de başladı.