Denizli’de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ BAŞLADIĞI BÖLGE

Denizli’nin Aydın il sınırındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre; olay, Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Akşam karanlığında sarp araziden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar ihbarda bulunarak bölgeye yardımcı ekiplerin gelmesini sağladı.

YANGININ YAYILMA SEBEBİ

Buldan’da küçük bir bozuk ormanlık alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Aydın’ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere köyünün zirvesine sıçradı. Alevler, çukur ve sarp bölgedeki sahaya yayılmaya başladı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için karadan etkin bir müdahale gerekli oldu. İş makineleri tarafından açılan yollar sayesinde bölgeye ulaşan orman ekipleri, yoğun gayretleri ile yangını kontrol altına almayı başardı.