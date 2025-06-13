Denizli’de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

YILDIRIM DÜŞMESİYLE BAŞLAYAN ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli’nin Honaz ilçesinde, meydana gelen yıldırım düşmesi, iki ayrı noktada orman yangınlarını tetikledi. Ancak zamanında yapılan müdahalelerle yangınlar, daha büyümeden söndürüldü. Yangın sonucunda 2 hektar alan zarar görürken, orman ekipleri 500 hektar blok ormanlık sahayı yanmaktan kurtardı.

HIZLI MÜDAHALE VE ŞİDDETLİ RÜZGARLA MÜCADELE

Bunaltıcı sıcakların ardından öğleden sonra aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış, orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Yangın, Honaz ilçesine bağlı Sapaca Mahallesi’ndeki ormanlık alana düşen yıldırımla başladı. Yangın ihbarının alınmasının hemen ardından Denizli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına anında müdahale etti. Şiddetli rüzgara rağmen, yangına 10 ilk müdahale aracı, 19 arazöz, 2 iş makinesi ve 57 personel ile hızlı bir yanıt verildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Orman ekiplerinin hızlı müdahale ile yangının büyümesine engel olması sayesinde, 500 hektar büyüklüğündeki ormanlık alan tehlikeden kurtarıldı. Yangın mahallindeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangında etkilenen alanın yaklaşık 2 hektar olduğu belirtildi.