Denizli’de Otomobil Ağaca Çarptı, 2 Ölü

OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında ağaca çarpan otomobilin içerisindeki iki kişi hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı. Olay, Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücü Sabri Tığlı (26) yönetimindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bir ağaca çarptı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM

Kazanın gerçekleşmesi üzerine, ihbarla birlikte bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer’in (23) kazada hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza sonrası, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Tığlı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.