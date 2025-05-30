Denizli’de Otomobil, Düşen Mermerden Kurtuldu

OTOMOBİL SON ANDA KURTULDU

Denizli’de bir otomobil, seyir halindeyken tırın dorsesinden düşen mermer bloğuna çarpmaktan son anda kurtuldu. Alınan bilgilere göre, Kocabaş Mahallesi civarında ilerleyen ve sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen tırın dorsesinden bir mermer bloğu düştü.

OLAY ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Olay esnasında karşı yönden gelen bir otomobil, düşen mermer bloğuna çarpmaktan son anda kaçındı. Olay anı, otomobilde bulunan araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tır dorsesinden mermer bloğun düşmesi ve otomobilin manevra yaparak mermer bloğa çarpmaktan kurtulması açıkça görülüyor.