Denizli’de Paniğe Neden Olan Boş Çanta

ELEKTRİK PANOSUNDAKİ ŞÜPHELİ ÇANTA PANIĞA NEDEN OLDU

Denizli’de, bir elektrik panosunun üstüne bırakılan kadın çantası, vatandaşlarda paniğe neden oldu. İhbarın yapılmasının ardından olay yerine gelen bomba imha ekibi, yaptıkları incelemede çantanın boş olduğunu tespit ederek halkın içini rahatlattı. Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi.

POLİS EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Öğle saatlerinde, elektrik panosunun üzerinde görülen kadın çantası, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Çantayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli çantanın bulunduğu alanı kontrol altına alarak çevredeki insanları uzaklaştırdı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanına çıkan yollar, hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı.

BOMBA İMHA EKİBİ ŞÜPHELİ ÇANTAYI KONTROL ETTİ

Kontrol sağlanan bölgeye bomba imha ekipleri ve olay yeri inceleme uzmanları yönlendirildi. Ekipler, şüpheli çantayı incelemek için sinyal kesici jammer cihazını aktif hale getirdi. Ardından, kontrollü patlatma kararı öncesinde çanta üzerinde yapılan incelemede kanca yöntemi kullanıldı. Boş olduğu belirlenen çanta, bomba imha ekibi tarafından olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Çantanın boş olduğunun anlaşılmasının ardından yol ve yaya trafiği tekrar açıldı.