Denizli’de Park Halindeki Araç Yandı

OTOMOBİL YANGINI DENİZLİ’DE MEYDANA GELDİ

Denizli’nin Çivril ilçesinde, bir otomobil kısa süre önce park edildiği alanda aniden alev aldı. Olayda, ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı. Yanma sonrası otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın, Rauf Denktaş Caddesi’nde gerçekleşti.

PARK HALİNDEKİ ARAÇTA ALEVLER YÜKSELDİ

Alınan bilgilere göre, 20 AIG 412 plakalı Tofaş marka otomobiliyle ilçe merkezine gelen bir kişi, aracını park ederek işlerini halletmeye gitti. Aniden park halindeki otomobilden duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ve itfaiye ekipleri, kendileri gelene kadar alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve esnaf yaptı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Alevlerin otomobili sarmasıyla birlikte zaman zaman patlamaların meydana geldiği görüldü. Polis, olay yeri çevresinde güvenlik önlemleri alarak, vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde, yangını söndürmek için çalışmalarını başlattı ve kısa sürede yangın kontrol altına alındı, ancak araç tamamen metal yığını haline geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, yangınla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Yanan otomobil daha sonra çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin ise yapılacak incelenin ardından netleşeceği ifade edildi.