Denizli’de Patron Tutuklandı, İşçi Öldü

OLAYIN GERÇEĞİ YEREL FABRİKADA YAŞANDI

Denizli’de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden bir işçiyi yol kenarına bırakıp sanki bulmuş gibi ihbarda bulunan fabrikanın sahibi tutuklandı. Olay, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’nde bir mermer fabrikasında gerçekleşti. 28 Ağustos Perşembe günü, 27 yaşındaki Yasin Bedevi Muafiş işe başladığı sırada elektrik akımına kapıldı. Muafiş’i baygın halde bulan çalışma arkadaşları durumu fabrika sahibi G.F.’ye iletti. G.F. elektrik akımına kapılan Muafiş’i hastaneye kendisinin götüreceğini belirterek aracıyla fabrikadan ayrıldı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrol, Muafiş’in hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı. Olay yeri inceleme ekipleri G.F.’yi gözaltına aldı. Muafiş’in cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

SORUMLULUK VE İFADELER

Yasin Bedevi Muafiş’in Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi sonucunda, üzerinde fabrika sahibi G.F.’nin parmak izleri bulundu. G.F. gözaltına alındıktan sonra verdiği ilk ifadesinde, “İşçim Yasin Bedevi Muafiş’i arabama koyup fabrikadan uzaklaştım. Uzaklaştıktan bir süre sonra Muafiş’in hayatını kaybettiğini düşünerek korktum. Ceza alacağım korkusuyla arabama çekip yol kenarına bıraktım. Vicdanım el vermedi ve 112’yi aradım. İhbarda ise ‘yolda baygın yatan bir şahıs gördüm’ dedim” şeklinde konuştu. G.F. ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bilgisi verildi. Ayrıca, hayatını kaybeden Muafiş’in sigortasız çalıştığı ve iş yerinde kayıt dışı başka işçilerin olduğu da iddialar arasında yer aldı.