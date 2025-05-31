Denizli’de Raziye İçin Balon Salındı

DENİZLİ’DE RENKLİ BALONLARLA DESTEK ETKİNLİĞİ

Denizli’de, ender görülen genetik bir hastalıkla mücadele eden 13 yaşındaki Raziye Birgül Sar’a destek olmak amacıyla hastane bahçesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı. Kentte yaşayan Neriman ve Ayhan Sar çiftinin kızı Raziye Birgül Sar, 2 yaşındayken nadir bir genetik hastalığa yakalandı. Hastalık sürecinde Seyyid Emir Sultan Camisi’nde düzenlenen cami çocuk buluşmalarına katılan Raziye, Filistinli çocuklara destek olması için düzenlenen etkinliklerde de gönüllü görev aldı.

ARKADAŞLARLA BİR ARAYA GELMEK İSTEĞİ

Hastalığı ilerleyen ve Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Raziye, etkinliklere katılmakta olan caminin imamı Muhammed Oğuzalp’e arkadaşlarını görmek istediğini ifade etti. İmam Oğuzalp, bu isteği dikkate alarak Raziye’nin arkadaşlarını ve ailelerini hastane bahçesinde bir araya getirdi. Hastane odasındaki pencereden kendisi için toplanan arkadaşlarıyla birlikte çoğunluğu Filistin bayrağının renklerinde balonları gören Raziye, uzun süre pencereden ayrılmadı. Katılımcılar daha sonra ellerindeki renkli balonları gökyüzüne bıraktı. Balonlar uçurulurken birçok çocuk ve aile gözyaşlarına hâkim olamadı.

İMAM OĞUZALP’TEN AÇIKLAMA

İmam Oğuzalp, gazetecilere verdiği demeçte, “Raziye kızımız bizim yaklaşık 7-8 yıldır sabah namazı ve cami çocuk buluşmalarımıza katılıyordu. Doğduğu günden itibaren Raziye hastaydı. Geçtiğimiz gün hastanede ziyaretimde benden bir isteği olup olmadığını sordum. Bana ‘camide olduğu gibi arkadaşlarım hastaneye gelip Gazze’nin renklerini taşıyan balonları havaya uçurabilirler mi’ dedi. Hemen çocuklarımıza mesaj attık. Gördüğünüz gibi anne babalarıyla beraber çocuklarımız Raziye kızımızı da karşıda, yukarıda izliyor. Onu mutlu etmek, arzusunu gerçekleştirmek için bir araya geldik ve böyle bir güzellik ortaya çıktı.” şeklinde konuştu.

RAZİYE’NİN DOSTLARINDAN DUYGUSAL MESAJLAR

Katılımcılardan Saniye Arıöz, Raziye’nin içten ve duygulu bir çocuk olduğunu belirterek, “Filistinli kardeşlerimizin davasını kendi davası bilip, o kadar halsizken bile her etkinliğe katıldı. Şimdi de biz onu mutlu edebilmek adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Tek tesellimiz, bugün burada daha fazla tebessümle mutlu olmasını sağlamaktı.” dedi. Raziye’nin arkadaşı Sare Arıöz ise Raziye’yi çok sevdiğini vurgulayarak, “Bir an önce iyileşmesini diliyorum.” diye ifade etti.