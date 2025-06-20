Denizli’de Sağlık Çalışanları Turnuvası Başladı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

Denizli’de gerçekleşen ilk Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvası büyük bir katılımla başladı. 22 takım, 5 farklı grupta mücadele ediyor. Tekden Hastanesi, turnuvanın ilk maçında Çardak Devlet Hastanesi’ni 8-4 yenerek dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

TEKDEN HASTANESİ FARK YARATTI

Tekden Hastanesi çalışanları, ilk maçta Çardak Devlet Hastanesi karşısında öne çıktı. Oktay Afyon’un 3 gol ile parladığı bu maçta, Salim Çelik 2, Mücahit Ünlü 2 ve Nebican Killeci de 1 gol atarak katkı sağladı. Çardak Devlet Hastanesi’nin gollerini ise Can 3, Mehmet ise 1 golle kaydetti. E Grubu’nda mücadele eden Tekden Hastanesi, Çardak Devlet Hastanesi’nin yanı sıra Denizli 112 ve Denizli Ağız ve Diş Hastanesi 1 takımlarıyla eşleşti.

GÖZLER İKİNCİ MAÇTA

Turnuvanın 1. hafta karşılaşmalarında centilmence geçen mücadelede 3 puanı alan Tekden Hastanesi, grubun 2. maçında 21 Haziran Cumartesi saat 19:00’da Denizli 112 takımıyla karşılaşacak. Turnuvada başarılı bir sonuç hedefleyen Tekden Hastanesi, Sabri Çağlar, Oktay Afyon, Nebican Killeci, Ahmet Deniz, Recep Işık, Salim Çelik, Görkem Ertok, Mehmet Tunçkın, Mücahit Ünlü, Mehmet Karaman, İrfan Akşit ve Ümit Yıldırımlar gibi isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor.