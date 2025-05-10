Denizli’de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Yapıldı

DENİZLİ’DE SAĞLIK İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Denizli’de 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü, gerçekleştirilen bir yürüyüşle kutlandı. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, toplumda sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve fiziksel aktivitenin önemini vurgulamak amacıyla bu etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında ayrıca ‘İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ ve ‘Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ projeleri de tanıtıldı.

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş, Denizli’de büyük bir katılımla yapıldı. Yenişehir Yürüyüş yolunda gerçekleşen etkinliğe Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, sağlık çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve birçok vatandaş katıldı. Yürüyüş saat 11.00’de Vali Ömer Faruk Coşkun’un startıyla başladı ve protokol üyeleriyle birlikte vatandaşlar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca fiziksel aktivitenin kalp sağlığı, ruh hali ve yaşam kalitesi üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı.

BİLGİLENDİRME STANTLARI KURULDU

Yürüyüşün ardından Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme stantları kurularak, vatandaşlara fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve kronik hastalıklarla mücadele konularında bilgi verildi. Etkinlikte katılımcılara sağlıklı atıştırmalıklar ve su ikram edildi. Ayrıca, tansiyon ve boy-kilo ölçümü gibi sağlık taramaları yapıldı. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, hareketsiz yaşam tarzının çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirtti. Coşkun, “Ülkemizde günlük yaşamda fiziksel aktivite düzeyini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığımız tarafından hedefler belirlenmiş ve toplumu fiziksel aktiviteye özendirmek için çalışmalar yürütülmektedir” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, “Sağlık Bakanlığımız tarafından ülke genelinde en az 10 milyon vatandaşımıza ulaşılması hedeflenen ‘İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ kampanyasıyla, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında ilimizde vatandaşlarımızın ölçümleri yapılarak toplumda fazla kiloluluk ve obezite ile mücadele konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir” diyerek devam etti. Coşkun, sağlıklı yaşam için halkı harekete geçmeye davet etti.