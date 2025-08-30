Denizli’de Şehit Aileleri Uçtu

PAMUKKALE’DE ANLAMLI ETKİNLİK

Denizli, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nde yapılan özel bir etkinlikle şehit ailelerine anlamlı bir anma fırsatı sundu. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bu anlamlı günde şehit aileleri için Pamukkale semalarında sıcak hava balonlarıyla bir gösteri düzenledi. Şehit aileleri, vatan için canını verenlerin hatırasını bu etkinlikle gökyüzüne taşırken, balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi.

ŞEHİT AİLELERİYLE GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİLER

Sabah saat 06.00’da Kocaçukur’dan havalanan sıcak hava balonları ile 100 şehit yakını, “beyaz cennet” Pamukkale’nin eşsiz manzarasını gökyüzünden izleme şansı buldu. Etkinlik, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Bu etkinlikte yer alan balonlar, zafer coşkusunu gökyüzüne taşıyarak şehitlerin aziz hatırasını da yüceltti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Etkinlikte, 2023 yılı içinde Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın eşi Çilem Serinkan, gözyaşlarıyla duygularını paylaştı. Serinkan, “Eşim vatanı için canını verdi. Onun emanetiyle yaşıyorum. Bugün bu etkinlikte gökyüzüne baktığımda sanki Mehmet de bizimleydi. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramının coşkusu, hem gurur ve hüzün iç içe. Özel bir gün oldu” diye konuştu. Ayrıca, 1992 yılında Erzurum’da şehit olan Sami Demirtaş’ın kardeşi Hakan Demirtaş, “Bu bayrak, bu toprak kolay kazanılmadı. Ağabeyim ve tüm şehitlerimiz bu vatan uğruna can verdi. Bugün Pamukkale semalarında ağabeyimin hatırasıyla uçmak tarifsiz bir duygu” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKTAKİ GURUR VE MUTLULUK

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “30 Ağustos Zafer Bayramımızda ve 2025 Aile Yılı kapsamında çok anlamlı bir etkinliğe imza atmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Uzun zamandır düşlediğimiz, istediğimiz bir projeydi şehitlerimizin emanetlerini balona bindirmek. Bugün bu anlamlı günde nasip oldu. Bize destek veren Valimiz Ömer Faruk Coşkun’a, proje işbirliği yaptığımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, milli birlik ve beraberlik olunca her daim yanımızda olan turizm sektör temsilcisi balon firmalarımıza, kahraman şehitlerimizin kıymetli ailelerine katılımları için teşekkür ediyor, şehitlerimizi minnetle yad ediyorum” dedi.