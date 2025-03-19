Denizli’de Şehit Yakınlarına Övünç Madalyası Verildi

DENİZLİ’DE TÖREN DÜZENLENDİ

Denizli’de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 110’uncu yıl dönümünde özel bir tören gerçekleştirildi. Denizli Valiliği tarafından düzenlenen bu etkinlikte; 3 şehit yakını ve 5 malul gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile yapılan bu tevdi ile, yurt içindeki ya da dışında gerçekleştirilen sorumluluk ve görev anlayışı içinde fedakarlık gösteren, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarla Türkiye Cumhuriyeti’ne önemli katkı sağlayan 3 şehit yakını ve 5 malul gazi ödüllendirildi.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde, Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarının tevcih töreni Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli İl Müdürü Ekrem Boran ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla Valilik Konferans Salonu’nda yapıldı. Törende, 3 şehit yakınına ve 5 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratları, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından takdim edildi.