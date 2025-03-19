Denizli’de Şehitler Anısına İftar Yemeği

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Denizli Efeleri Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde, Servergazi Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği’nin desteği ve hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen iftar yemeği, şehitler anısına gerçekleştirildi. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, etkinlik okul bahçesinde yapıldı ve yağmur duası gerçekleştirildi. Etkinlikte kıl çadır kurulurken, davetlilere şekersiz üzüm hoşafı ikram edildi.

KATILIMCI PROFİLİ VE HEDEFLER

İftara Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşkın Osman Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı gibi birçok üst düzey yetkili, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Denizli Efeleri Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yalıbir, iftar yemeğinin ikincisini gerçekleştirdiklerini ve “Örf adet kültürümüzü aktarmak için buradayız” diyerek katılımcılara teşekkür etti. Yalıbir, yapılan yağmur duasının önemine de değinerek, “Zor günler bizi bekliyor. İnşallah dualarımız kabul olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Yalıbir, kıl çadır içinde kurulan yer sofrasında sunulan yiyeceklerden bahsetti. İftar sonrası davetlilere sunulan şekersiz üzüm hoşafının, Çanakkale Savaşı sırasında yaşanan zorlukları hatırlatmak amacıyla hazırlandığını ifade etti. “Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onları unutmayacağız” sözleriyle etkinliğin amacına vurgu yaptı. Ayrıca, genç nesillere bu toprakların kolay kazanılmadığını öğretme hedefinde olduklarını belirtti.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde, öğrencilere Çanakkale’nin tarihi önemi ile birlikte değerler eğitimi verildi. Servergazi Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Ekiz, “Vatan sevgisi imandan gelir. Bu tür etkinlikler kaynaşmamızı artırıyor” diye konuştu. Yapılan yağmur duası ve okunan iftar duasının ardından, yaklaşık dört bin kişi birlikte oruç açarak iftar yaptı.