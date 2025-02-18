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Denizli’de Servis Aracı Devrildi: 2 Ölü

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Kaza, saat 17.30 civarında Denizli- Manisa Karayolu üzerinde, Buldan ilçesindeki Yenicekent Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. 35 BYZ 354 plakalı midibüs, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsü ile birlikte tarlaya devrildi.

KAZADA YAŞANAN KAYIP VE YARALILAR

Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre, iki kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı. Yaralılar, hızlı bir şekilde hastanelere sevk edildi.

Kaza geçiren kafilenin, Denizli’de düzenlenen halter turnuvasına katılmak üzere İzmir’den yola çıktığı bilgisi edinildi.

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