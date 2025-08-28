Haberler

Denizli’de Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

POLİS OPERASYONUYLA ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Denizli’de düzenlenen bir polis operasyonunda, silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan üç şüpheli tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, “Silah ve Mühimmat Ticareti” suçunun önlenmesi amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLERDEN RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, iki adet ruhsatsız tabanca, iki adet şarjör ve 25 adet fişek bulundu. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri ve tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Şahinbey Belediyesi Ailelere Destek Veriyor

Şahinbey Belediyesi, zor durumda olan bir aileye yardım ederek sosyal belediyecilik anlayışını pekiştiriyor. Desteklenen aile, yaşam koşullarında önemli iyileşmeler sağladı.
Haberler

Endonezya’da Kızamık Salgını Yaşandı

Doğu Cava'da meydana gelen kızamık salgınında 17 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, durumu kontrol altına almak için büyük bir aşılama kampanyası başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.