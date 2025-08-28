Denizli’de Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

POLİS OPERASYONUYLA ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Denizli’de düzenlenen bir polis operasyonunda, silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan üç şüpheli tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, “Silah ve Mühimmat Ticareti” suçunun önlenmesi amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLERDEN RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, iki adet ruhsatsız tabanca, iki adet şarjör ve 25 adet fişek bulundu. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri ve tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.