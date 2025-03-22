Denizli’de Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı

TEFECİLİK SUCUNDA GÖZALTI

Denizli’de jandarma ekipleri, tefecilik suçu ile mücadele için Merkezefendi ve Babadağ ilçelerinde bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suça karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında çalışma başlattı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekipleri, Babadağ ve Merkezefendi ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonla şüphelileri adreslerinde yakaladı. Yapılan aramalarda, toplamda 13 adet yazılı senet, 12 adet boş senet, 2 adet banka dekontu, 1 adet tapu senedi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.