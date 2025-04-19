Denizli’de Tefecilikle İlgili Operasyon Gerçekleşti

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, tefecilik suçlarını önlemek amacıyla önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Kredi kartı işlemleri ile nakit para elde eden ve bu süreçten komisyon alan 7 kişilik bir gruba yönelik düzenlenen operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalarda, 7 şüphelinin, nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşlara altın veya toptan plastik malzeme satışı yapılan iş yerlerinin pos cihazları üzerinden alışveriş yapmadan kredi kartı ile para çekimi gerçekleştirdiği belirlendi. Kredi kartlarından çekilen tutarın yüzde 8 ile yüzde 10’u komisyon olarak alınıyor, geri kalanı ise vatandaşlara nakit olarak veriliyordu.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEM MİKTARI

2024 yılı içerisinde şüphelilerin yaklaşık 80 milyon TL’lik işlem yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda, 21 pos cihazı, başka kişiler adına düzenlenmiş 23 kredi kartı ile kredi kartı slipleri, 8 cep telefonu, 2 laptop, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 25 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

YARGILAMA SÜRECI

Operasyon sonrasında karakolda işlemleri tamamlanan 7 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Devam eden incelemelerde, bir banka çalışanının soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği anlaşılarak yakalanmış olup, bu kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.