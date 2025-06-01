Denizli’de tekstil işçisi öldü

FELAKETLE SONUÇLANAN KAZA

Denizli’de bir tekstil fabrikasında çalışan bir işçi, kimyasal suya düşerek yaşamını kaybetti. Olay, Merkezefendi ilçesinde bulunan Gümüşçay Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 10.30’da çalıştığı sırada Dursun Çığ (53), kimyasal suya düştü. Çığ’ın düştüğünü gören çalışma arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri hızla gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve vücudunun büyük kısmı yanmış Dursun Çığ’ı ambulansla hastaneye sevk etti. Ancak hastaneye ulaştığında yapılan tüm müdahalelere rağmen Dursun Çığ kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

İşçinin cenazesi, otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.