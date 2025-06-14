Denizli’de Terzilere Yeterlilik Belgesi Verildi

DENİZLİ’DE YENİ BİR MİLAD

Denizli’de gerçekleştirilen Model Makinecilik Mesleki Yeterlilik kursunu başarıyla tamamlayan terzilere uluslararası geçerli yeterlilik belgesi verildi. Denizli Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Odası’nın öncülüğünde hayata geçirilen proje ile birlikte terzilik alanında uluslararası geçerliliğe sahip Model Makinecilik (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi dağıtılmaya başlandı. Eğitim ardından yapılan sınavda başarılı olan kursiyerler, hem Ustalık Belgesi hem de Usta Öğretici Belgesi alma hakkı elde etti.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ TESLİM EDİLDİ

Sınav süreci, Mesleki Yeterlilik Kurumu gözetiminde yürütüldü ve görevli olarak İlyas Güneş bulundu. Başarı gösteren kursiyerler, Mesleki Yeterlilik Merkezi aracılığıyla, Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı belgelerini teslim aldı. Oda Başkanı Ahmet Can, bu tür projelerin üyeler için büyük bir fırsat sunduğuna dikkat çekerek, “Uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgeleri ile üyelerimiz sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da mesleki tanınırlık kazanıyor. Bu tarz çalışmalarımız artarak devam edecek. Bu belge ile kursiyerlerimiz işyeri de açabilecekler. Üyelerimize yönelik eğitim çalışmalarımız devam edecek” dedi.