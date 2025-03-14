Denizli’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplantısı

DENİZLİ SANAYİ ODASI VE UN GLOBAL COMPACT İŞ BİRLİĞİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) Türkiye’nin iş birliği ile gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Deneyim Paylaşım Grubu Bilgilendirme Toplantısı”, DSO’nun ev sahipliğinde düzenlendi. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “İş dünyasında kadın temsiliyetini artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek, sadece bir etik sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik açısından da kritik bir gereklidir” dedi. DSO ve UN Global Compact Türkiye, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Deneyim Paylaşım Grubu” çalışmasını başlatıyor.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER

Toplantıda, DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen sunumda, 28 Mayıs ve 12 Haziran tarihlerinde yapılacak olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Deneyim Paylaşım Grubu” çalışmasının hedef kitlesi, kapsamı, başvuru süreçleri ve çalışma planı detaylı bir şekilde anlatıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin iş dünyasındaki önemi, şirketlerin rolü ve katkıları üzerinde duruldu. İşyerlerinde kadın istihdamının ve eşitliğin, ekonomik verimlilik ve şirketlerin sürdürülebilirliği üzerindeki kritik önemi vurgulandı.

KADIN İSTİHDAMINDAKİ DURUM VE ADIMLAR

Toplantının açılış konuşmasını yapan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, küresel düzlemde kadın işgücüne katılım oranının istenen seviyeye ulaşamadığını belirterek, “OECD verilerine göre, kadınların işgücüne katılım oranı erkeklerden 14 puan; ücret ortalamaları ise yüzde 11 daha düşük” ifadelerini kullandı. Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 35,8 olduğunu söyleyerek, Denizli’nin imalat sanayisindeki kadın istihdam oranlarının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

KADINLARIN İŞ HAYATINDA GÜÇLENMESİ İÇİN ATILAN ADIMLAR

Kadınların iş hayatındaki konumunun güçlenmesinde meslek örgütleri ve sanayi ekosistemindeki her paydaşın önemli sorumluluklara sahip olduğunu söyleyen Kasapoğlu, “Denizli Sanayi Odası olarak bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, eşitlik ve kapsayıcılığı sağlamak amacıyla ‘Eşitlik Politika Belgesi’ oluşturduk” dedi. Kadınların iş hayatındaki pozisyonunu güçlendirmek ve yönetici pozisyonlarında kadın istihdamını artırmak için stratejiler geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

GLOBAL COMPACT’İN ROLÜ VE GELECEK PLANLARI

UN Global Compact’in sunduğu programların ve kaynakların, iş dünyasının sürdürülebilirlik alanındaki gelişimini desteklediğini söyleyen Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele, katılımcılara sosyal sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını aktardı. Çele, Türkiye’den UN Global Compact’e katılan 35 farklı sektörden 416 şirketin olduğunu ve bu şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik hedefleri ile ilerlemeyi hızlandırabileceğini belirtti.

DENİZLİ’DE İKİ ÖNEMLİ TOPLANTI DÜZENLENECEK

Çele, Mayıs ve Haziran aylarında DSO ev sahipliğinde “Yönetimde Kadın Temsiliyeti” ve “Tedarik Zincirlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konularında birer deneyim paylaşım toplantısı yapılacağını açıkladı. Toplantı, üye firmaların temsilcilerinin sorularıyla sonlandırıldı.