Denizli’de Trafikte Kalamış Kavga

DENİZLİ’DE TARTIŞMA BÜYÜYOR

Denizli’de gerçekleşen olayda kaydedilen görüntüler, iş insanı Berzan Taşer ile bir polis memurunun trafikteki bir tartışma esnasında birbirlerine yumruk attığını gösteriyor. İddiaya göre, bir kadın sürücü çocuklarıyla birlikte seyir halindeyken yayaya yol vermek amacıyla aracını yavaşlatıyor. Bu sırada arkadan gelen bir polis, gerekli mesafeyi koruyamayarak kadının aracına çarpıyor.

OLAY YERİNDE TARTIŞMA BAŞLIYOR

Kadının eşi olay yerine gelince, polisle aralarında bir tartışma meydana geliyor. Tartışmanın büyümesiyle polis ve kadın sürücünün eşi arasında kavgaya dönüşen bir fiziksel mücadele başlıyor. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, hiçbir müdahalede bulunmadan durumu izliyor.

KAVGANIN DETAYLARI AÇIKLANIYOR

Olayla ilgili sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşan Uzman Dr. Dağıstan Ayan, kavganın ortasında bulunan kişinin, kendisinin kız kardeşinin eşi olduğunu belirtiyor ve durumu şöyle aktarıyor: “Bu videoda polisle kavga eden kişi kız kardeşimin eşi. Denizli’de saygın bir iş insanı. Çok naif ve kibar bir insan. Kız kardeşim çocuklarıyla aracı sürerken yayaya yol vermek için yavaşlıyor ve polis memuru, dikkatsizliği nedeniyle duramayıp arkadan vuruyor. Eniştem tartışmalar sonrasında olay yerine geldiği için ne yazık ki bu görüntüler ortaya çıkıyor. Hiçbir durumda, çocuklarının ve eşinin önünde bir insana vurmasını kabul edemem. Sen devletin memurusun, ortada bir suç varsa gerekirse ekibi çağırarak adli işlemi yapmalısın. Vurmak ne demek?”