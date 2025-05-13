Denizli’de Traktör Devrildi, Çiftçi Öldü

ÇİFTÇİ TRAKTÖRÜ İLE KAZA GEÇİRDİ

Denizli’de sabah saatlerinde üzüm bağına giden bir çiftçi, çalışmasını tamamladıktan sonra eve dönerken traktörün kontrolünü kaybetti. Bu durum, traktörün üzüm bağlarına uçmasına ve takla atarak devrilmesine neden oldu. Olay sonucu, sürücü yaşamını kaybetti. Kaza, Buldan ilçesindeki Sarımahmutlu Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAY GÜRKAN UZ’UN HAYATINI KAYBETMESİYLE SONUÇLANDI

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde üzüm bağlarına giden Gürkan Uz (47) çalışmasını bitirip traktörüyle evine dönüş yoluna girdi. Ancak, plakası henüz belirlenemeyen traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, yol kenarındaki üzüm bağlarına takla atarak devrildi. Kazayı gören çevredekilerin yapmış olduğu ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Gürkan Uz’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Uz’un cansız bedeni, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından ilgili soruşturma başlatıldı.