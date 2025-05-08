Denizli’de U Dönüşü Kazası Meydana Geldi

KONTROLSÜZ KAVŞAKTA KAZA

Denizli’de, kontrolsüz kavşakta U dönüşü yapmaya çalışan bir otomobil, cadde üzerinde ilerleyen lüks bir araca çarptı. U dönüşü yapmak isteyen Tofaş marka araç kazada ikiye bölündü ve iki sürücü yaralandı. Kaza, Merkezefendi İlçesi’nin Şemikler Mahallesi Osman Gazi Caddesi’ndeki Gümüşler Kavşağı’nda gerçekleşti.

ÇARPMA SONRASI ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Edinilen bilgilere göre, kontrolsüz kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen 20 GB 965 plakalı Tofaş otomobile, Osman Gazi Caddesi üzerinde sefer yapan 35 BEF 711 plakalı Mercedes marka lüks araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş aracı ikiye bölünerek motor parçaları çevreye saçıldı. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde hemen müdahale etti ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrasında, polis ekiplerinin kontrolünde trafik tek şerit üzerinden verilmeye başlandı. Ortadan ikiye bölünen Tofaş otomobili ve diğer aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normalleşti.

VATANDAŞLARDAN ÖNLEM TALEBİ

Kontrolsüz kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirten vatandaşlar, gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını istiyor. Ayrıca, bu kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.