Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gözaltı

DENİZLİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Denizli’de, uyuşturucu ile mücadele amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen bu operasyonlar, Sarayköy, Pamukkale, Babadağ ve Buldan ilçelerinde eş zamanlı olarak hayata geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN DETAYLARI

Yapılan adres incelemelerinde, 434 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, 16 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.