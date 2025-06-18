Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

DENİZLİ İL JANDARMA EKİPLERİ UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLEDİ

Denizli İl Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlarda 6 şüpheliyi yakaladı. Bu operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile malzemeler ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor.

KOORDİNASYONLU OPERASYONLA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Denizli İl Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda 6 şüpheliye yönelerek, bin 828 kullanımlık kannobinoid maddesi ele geçirildi. Elde edilen malzemeler güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA YASALİŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan 6 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. Bu süreçte, şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli İl Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.