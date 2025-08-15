Haberler

Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denizli’de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen operasyonda 24 kök kenevir ve 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, burada yapılan değerlendirmelerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

