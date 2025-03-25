Denizli’de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Denizli’de gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pamukkale ve Honaz ilçelerinde yapıldı. Farklı adreslerde gerçekleştirilen aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde bulundu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan incelemelerde toplamda bin 205 adet extacy hap ve bin 106 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun yanı sıra, suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet cep telefonu da bulundu. Ele geçirilen malzemeler jandarma ekiplerince el konuldu.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Operasyonların ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor.