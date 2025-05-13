Denizli’de Yangın Müstakil Evi Yaktı

YANGIN MÜSTAKİL EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

Denizli’de bir müstakil evin bahçesinde patlak veren yangın, evi tamamen küle çevirdi. Ailesinin yaşadığı evin yandığı haberini alır almaz olay yerine gelen bir kadının, babasını evin dışında görünce yaşadığı sevinç dikkat çekti. Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede bulunan odun parçalarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede müstakil evi de sararken, durumu fark eden komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan yanan eve müdahalede bulunurken diğer yandan bahçedeki alevlenen odunlara da müdahale etti. Evin hemen yanında bulunan bir parke fabrikasına alevlerin ulaşmaması için ekipler yoğun çaba harcadı. Kadın, ailesinin evinin yandığını öğrenince feryat ederek babasının evin dışında olduğunu görünce rahatladı. Sevinçle babasına sarıldığı ve annesinin durumunu sorduğu gözlemlendi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ne ölüm ne de yaralanma yaşanırken, maddi hasar oluştuğu belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.