Denizli’de Yangın Sürekli Devam Ediyor

DENİZLİ’DE YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadele hala sürüyor. Yangın, Buldan’ın Çatak Mahallesi’nde başlayarak Denizli il sınırlarını aşarak Aydın iline de sıçramıştı. 4 gündür süren yangın, dün gece önemli ölçüde kontrol altına alınmıştı.

YENİDEN BÜYÜYEN ALEVLER KONTROLÜ ZORLAŞTIRIYOR

Bugün öğleden sonra etkili rüzgar nedeniyle yangın yeniden büyüyerek, daha önce kurtarılan Buldan’a bağlı Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerindeki evlere ulaştı. Bu mahalleler, yangının tehdidi altında kaldı ve vatandaşlar polis, jandarma ve komando ekipleri tarafından tahliye edildi.

ALEVLERİN YAYILIŞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan alevlere derhal müdahale edilmek üzere çok sayıda helikopter, arazöz ve TOMA gibi araçlar konuşlandırıldı. Yangına müdahale eden ekipler, çok sayıda vatandaşın dumandan etkilendiğini belirtti. Etkilen vatandaşlar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yangının mahallelere ulaşma anları dronlarla havadan kaydedildi ve bu görüntülerde alevlerin yayılması ile tahliye işlemleri görüldü. Aynı zamanda tahliye edilen bölgelerdeki alevlere müdahale anları da görüntülendi.