Denizli’de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

DENİZLİ’DE YANGIN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadele sürüyor. Buldan’ın Çatak Mahallesi’nde başlayan yangın, Denizli il sınırını geçerek Aydın iline sıçramıştı. Denizli-Aydın il sınırında 4 gündür devam eden yangın, dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.

YENİDEN BÜYÜYEN ALEVLER, MAHALLELERİ TEHDİT EDİYOR

Bugün öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, yangının yeniden büyümesine neden oldu. Dün akşam kurtarılan Buldan’a bağlı Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerindeki evlere alevler sıçradı. Yangın nedeniyle tehdit altında olan mahallelerdeki evler, polis, jandarma, komando ve askerler tarafından tahliye edildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER YANGIN ANIYLA İLGİLİ DETAYLAR SUNUYOR

Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek köyü saran alevleri söndürmek için çok sayıda helikopter, arazöz, polis Çevik Kuvvet TOMA’ları, ilk müdahale araçları ve personel görevlendirildi. Yangın yerine hızlı bir şekilde müdahale edildiği bildirildi. Bu süreçte, çok sayıda dumandan etkilenen vatandaşa ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yangın bölgesine ve mahallelere yangının ulaşma anları ise dron ile kaydedildi. Görüntüler, yangının mahallelerdeki evlere ulaşması ve tahliye anlarını içerdiği kadar, tahliye edilen mahallelerdeki alevlere müdahale anlarını da gösterdi.