Denizli’de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

DENİZLİ’DE YANGIN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Denizli ilinin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadele sürüyor. Çatak Mahallesi’nde alevlerin çıkmasıyla başlayan yangın, Denizli’nin sınırlarını aşarak Aydın iline de sıçramış durumda. Dört gündür devam eden yangının, dün gece büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirilmişti. Ancak bugün öğleden sonra, şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden büyüdü ve dün akşam kurtarılan Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerindeki evlere ulaştı.

Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor

Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerinde yangının tehdit ettiği evler, polis, jandarma, komando ve askerler tarafından hızlıca tahliye ediliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürmek için çok sayıda helikopter, arazöz ve polis Çevik Kuvvet TOMA’ları ile ilk müdahale araçları ve personel de bölgede konuşlandırıldı. Yangında çok sayıda vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi ve etkilen vatandaşlar, ambulanslarla çevre hastanelere ulaştırıldı.

Yangının Anları Dronla Görüntülendi

Yangın bölgesine ve mahallelere ulaşan alevlerin anları, dron ile havadan kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin büyüyerek mahallelerdeki evlere ulaşışı ve ekipler tarafından tahliye sırasında yaşanan anlar yer aldı. Ayrıca, tahliye edilen mahallelerde alevlere müdahale eden ekiplerin çabaları da görüntülendi.