Denizli’de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

ORMAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve Aydın’ın Buharkent ilçesini de etkileyen orman yangınına karşı söndürme çalışmaları hızla sürüyor. Yangın, Denizli Buldan sınırları içerisinde başladı ve zaman zaman Aydın’ın Buharkent bölgesine de sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz aralıksız çalışarak yangını kontrol altına almak için çaba gösteriyor.

Ekiplerin Saha Çalışmaları

Yangını söndürmek amacıyla bölgede 27 helikopter, 1 uçak havadan, 151 arazöz, 10 iş makinesi ve 886 personel karadan alevlere müdahale ediyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın söndürme operasyonlarını yerinde gözlemleyerek, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Yangının kontrol altına alınması için tüm ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.