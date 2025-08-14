Denizli’de Yaz Kursları Devam Ediyor

YAZ DÖNEMİ KURSlarına BİNLERCE KATILIM

Denizli’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları, binlerce çocuk ve gencin katılımıyla sürüyor. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde gerçekleştirilen etkinlikleri ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, minik sporcularla bir araya gelerek onların heyecanını paylaştı. GSB Spor Okulları’nın yaz dönemi çalışmaları, Denizli’deki tüm tesislerde kesintisiz devam ediyor. Vali Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ile birlikte önce Merkezefendi, ardından da Pamukkale’deki spor kurslarını inceledi. Her yıl olduğu gibi yaz dönemi spor okulları, her yaştan çocuğun ve ailelerin yoğun ilgisiyle gerçekleşiyor.

SPOR TESİSLERİNE ZİYARETLER

Atatürk Yüzme Havuzu, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu, Atıcılık Poligonu, Tenis Kortları, Çok Amaçlı Spor Salonu, Kınıklı Spor Kompleksi, Hasan Güngör Spor Salonu ile Eskrim, Okçuluk, Cimnastik, Halter ve Karate Antrenman Salonlarında eğitim gören çocukları tek tek ziyaret eden Vali Coşkun, antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, yaz dönemi spor kurslarının Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından hemen her branşta açıldığını kaydederek, öğrencilerin ve ailelerin spora olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

SPORUN ÇOCUKLARA KATKISI

Çocukların yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmeleri, sporla tanışmaları ve yeteneklerine uygun bir branşta gelişim göstermeleri amacıyla bu kursların düzenlendiğini belirten Coşkun, sporun çocuklara disiplin kazandırırken aynı zamanda akademik başarılarına da katkı sağladığını aktardı. Vali Coşkun, kurslarda görev alan antrenör ve eğitmenler ile spor okullarına yoğun ilgi gösteren velilere ve öğrencilere teşekkür etti.