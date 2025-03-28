Denizli’de Yolculara Emniyet Kemeri Uyarısı

Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde emniyet kemeri kullanımına yönelik bilgilendirme yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram döneminde artacak trafik yoğunluğuna karşı önlemler almak için çalışmalara başladı. Terminalden hareket eden otobüslerdeki yolcular, emniyet kemerinin kullanımının önemi hakkında bilgilendirildi.

TRAFİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, yolculara yolculukları süresince emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini hatırlattı. Ekipler, herhangi bir kaza anında emniyet kemerinin kullanımı sayesinde ağır yaralanma ve can kaybı riskinin azaldığını belirtti. Otobüs yolcularının güvenliği için bu tür denetimlerin önemi büyük.