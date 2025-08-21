Denizli’de ZDHC Eğitimi Projesi Başlıyor

ZDHC EĞİTİMİ PROJESİ, TEKSTİL SEKTÖRÜNÜ YEŞİL DÖNÜŞÜME TAŞIYACAK

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından yürütülecek ZDHC Eğitimi projesi, tekstil üreticilerinin kimyasal yönetimini ve atık su süreçlerini uluslararası standartlar seviyesine ulaştırarak sektörün yeşil dönüşümüne destek verecek. Proje çerçevesinde, bölgede bulunan firmaların kimyasal yönetim uzmanları ve teknik personellerine toplamda 4 gün sürecek kapsamlı bir eğitim sağlanacak.

TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), tekstil sektörünün sürdürülebilirlik yeteneklerini artırmak amacıyla önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. “Tekstil Tedarik Zincirinde Kimyasal Yönetim Sistemleri Eğitimi: ZDHC CMS TIG” isimli projenin protokol imza töreni, DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonu’nda yapıldı. Törene, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Cansun Özdülger ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Sultan Nur Duran katılım sağladı.

DENİZLİ’Yİ KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİNDE ÖNE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ

Projenin Denizli sanayisi açısından önemine dikkat çeken DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “Sürdürülebilirlik, öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor. ZDHC gibi uluslararası standartlara uyum sağlamak, özellikle tekstil sektörümüz için küresel markaların tedarik zincirlerinde yer alabilmek adına büyük önem taşımaktadır. Bu projeyle, temiz üretim alanında şehrimizi ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Firmalarımızın kimyasal yönetim sistemlerini geliştirip atık sulardaki kirlilik kaynaklarını minimize etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

PROJE, TEMİZ ÜRETİM SÜRECİNE KATKI SUNACAK

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ise projenin bölgesel kalkınma hedefleriyle olan uyumuna vurgu yaptı. Gülyağı, “Ajans olarak, bölgemizin rekabet gücünü ve sürdürülebilirlik potansiyelini artıracak projelere destek vermek için çalışıyoruz. Tekstil sektörünün merkezi olan Denizli’de bu projenin gerçekleştirilmesi son derece değerli. ZDHC CMS TIG ve Atıksu Parametreleri eğitimleri sayesinde firmalarımız hem uluslararası tedarik zincirlerine entegre olacak hem de çevre dostu üretim süreçleri geliştirecektir” dedi.

PROFESYONELLERE KAPSAMLI EĞİTİM VERİLECEK

Bu proje, uluslararası çevre platformu ZDHC’nin geliştirdiği eğitim modüllerini kullanarak firmaların çevresel uyum oranlarını arttırmayı, üretim kaynaklı kirliliği önlemeyi ve firmaların yeşil dönüşüm sürecine katılmalarını sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla, bölgede faaliyet gösteren firmalara kimyasal yönetim uzmanları ve teknik personellere toplam 4 gün sürecek kapsamlı bir eğitim sunulacak. Eğitim içeriğinde ZDHC CMS TIG (Kimyasal Yönetim Sistemi Rehberi) ve ZDHC Wastewater (Atıksu) modülleri yer alacak. Eğitimi başarıyla bitiren katılımcılara, uluslararası geçerliliği bulunan ZDHC onaylı sertifikalar verilecek.