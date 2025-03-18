Denizli’deki Araç Sayısı 547 Bin Oldu

DENİZLİ’DE MOTORLU KARA TAŞIT SAYISI 547 BİNİ AŞTI

Denizli’de motorlu kara taşıtları verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla kent genelindeki toplam araç sayısı 547 bin 228 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Bu veriler doğrultusunda, Şubat ayında Türkiye genelinde 136 bin 810 adet taşıt trafiğe kaydedildi.

ŞUBAT AYINDA TRAFİĞE KAYIT YAPILAN TAŞITLAR

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımı, otomobillerin yüzde 50,2, motosikletlerin yüzde 32,7, kamyonetlerin yüzde 9,2, traktörlerin yüzde 3,3, kamyonların yüzde 2,2, minibüslerin yüzde 1,5, otobüslerin yüzde 0,8 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,1 oranında olduğunu gösteriyor. Ayrıca, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre motosikletlerde yüzde 61,9, otobüslerde yüzde 52,6, traktörlerde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 41,2, minibüslerde yüzde 16,8 artış gösterirken, kamyonetlerde yüzde 48,3, otomobillerde yüzde 34,1 ve kamyonlarda yüzde 21,4 azalmalar meydana geldi.

DENİZLİ’DE ARAÇ DAĞILIMI VE NÜFUS

Denizli’de yaşayan kişi sayısı 1 milyon 67 bin 371 olarak belirlenirken, kentte toplam araç sayısı 547 bin 228 olarak açıklandı. Bu araçların cinsine göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti: otomobil 247 bin 615, minibüs 7 bin 733, otobüs 4 bin 62, kamyonet 79 bin 175, kamyon 13 bin 682, motosiklet 129 bin 104, özel amaçlı 1 bin 545 ve traktör sayısı 64 bin 312 adet. Bu verilere göre, Denizli’de araç başına düşen kişi sayısı 1,95 kişi, otomobil başına ise 4,31 kişi olarak hesaplandı.